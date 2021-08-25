Режиссер монтажа становится все более востребованной профессией. Причина ― стремительное развитие телевидения и его аналогов: YouTube-каналов, видеоблогов. Благодаря этому буквально каждый человек может попробовать себя в роли создателя фильмов, документальных программ или клипов. Как воспользоваться этой возможностью?
Рассказываем об особенностях профессии «монтажер» и о том, как им стать.
Чем занимается режиссер монтажа
Работа режиссера монтажа, на первый взгляд, — техническая. Он подключается к процессу создания фильма, телепрограммы или клипа на последнем этапе производства. Весь видеоматериал уже готов, звуковой ряд ― тоже, сценарий отработан до мелочей и давно продуман режиссером. Задача оператора монтажа — собрать весь полученный ранее материал и на его основе подготовить видеопродукт.
Для этого монтажер:
- подбирает и совмещает кадры, которые в лучшей мере формируют идею видеоряда и создают у зрителя нужные эмоции;
- убирает из видеоряда лишние фрагменты;
- накладывает музыку и звуки на видео;
- сочетает изображения, снятые с разных ракурсов;
- выполняет переходы между кадрами;
- придает видеоряду плавность, целостность и завершенность.
Хорошую работу оператора монтажа можно сравнить с рассказом: зрителю должно быть абсолютно понятно, о чем именно хотел сказать режиссер. Видеоряд становится завершенным, когда он передает зрителю эмоции, заставляет его сопереживать, радоваться или испытывать другие чувства, «заложенные» в него автором. Поэтому, несмотря на техническое содержание профессии, возможности для творчества в ней есть всегда.
Чем отличается монтажер от режиссера монтажа
Монтажер ― это специалист, который выполняет требования режиссера. Он следует задачам проекта, но при этом способен уловить творческие установки режиссера и воплотить их в видеоряде. Он же на основании собственного опыта может подсказать и доказать режиссеру, каким фрагментам в конечном видеоряде не место, а какие лучше передают его идею и настроение.
Режиссер монтажа — профессия с большим перечнем творческих свобод. Он подключается к процессу создания фильма или передачи на начальном этапе, становится его соавтором, диктует оператору лучшие планы для съемок, так как изначально понимает, как должен выглядеть видеоряд.
В России профессия режиссер монтажа распространена в меньшей степени, чем за рубежом. Исключение составляют съемки документальных фильмов о невымышленной реальности, которые почти невозможно уложить в рамки готовых сценариев. А также съемки в режиме реального времени — так называемый линейный монтаж.
Факт. Специалист линейного видеомонтажа не имеет права на ошибку. Он работает сразу «набело», так как видео транслируется в прямом эфире. Он определяет, какой именно план и в какой момент времени будет показан зрителю.
Главные навыки в профессии монтажер
Так как специалист отвечает за создание видеоряда, он должен владеть навыками работы с программами видеомонтажа. Также необходимы:
- знания основ режиссуры и создания видеоряда;
- владение технологией монтажа;
- навыки работы с монтажной техникой и оборудованием: компьютером, микшерским пультом (для режиссера линейного монтажа);
- понимание принципов звукорежиссуры и операторского искусства.
Желание расти в профессии, развиваться и совершенствовать свои навыки ― одни из главных личностных качеств оператора монтажа. Любопытство, интерес к работе профессионалов, стремление анализировать и выявлять лучшие приемы, которые заинтересовали и «зацепили» в работах других авторов, позволяют нарабатывать собственный багаж приемов, повышают профессиональное мастерство.
Также важно обладать:
- стрессоустойчивостью;
- пунктуальностью и умением работать в режимах жестких дедлайнов;
- умением работать в коллективе и не отвлекаться на рутинные вопросы;
- кропотливостью — стремлением доводить до совершенства работу, независимо от временных рамок.
Факт. Режиссер видеомонтажа ― одна из востребованных специальностей на телевидении. Специалисты участвуют в создании новостных и развлекательных программ, документальных видео, спортивных сюжетов, реалити-шоу. Также они задействованы при создании фильмов, мультфильмов, видеоклипов, рекламных роликов. Один из вариантов саморазвития и трудоустройства — сотрудничество с видеоблогерами.
Где учиться на режиссера монтажа
Чтобы освоить навыки профессии после школы, нужно выбирать вузы, где осуществляется обучение по специальности «Режиссура монтажа». Самые известные из российских вузов, которые работают в этом направлении:
- ВГИК;
- Школа телевидения при МИТРО;
- Высшая национальная школа телевидения.
Высшее образование по этой специальности можно получить также в МГУ, Московском государственном институте культуры и Казанском федеральном университете.
Нередко в профессию приходят из хобби, снимая и монтируя ролики для своего видеоканала, фильмы о семейных праздниках или свадьбах. Последние служат хорошей возможностью убедиться в том, что деятельность интересна и вызывает желание развиваться в этом направлении.
Без соответствующего образования будет полезно закончить специализированные курсы по режиссуре монтажа, а также смотреть обучающие видео в интернете, читать учебную литературу, оттачивать до автоматизма работу в специализированных программах. Образование нужно форсировать, стремиться общаться с опытными наставниками, предложить свои услуги, даже бесплатно, небольшой телестудии или местной редакции ТВ-программ.
Развиваясь самостоятельно, можно добиться успеха в профессии. Ведь высшее образование в ней не всегда имеет решающее значение, в отличие от настойчивости, целеустремленности и внутреннего «монтажного слуха», который позволяет выстраивать видеоряд на интуитивном уровне.