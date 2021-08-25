Режиссер монтажа становится все более востребованной профессией. Причина ― стремительное развитие телевидения и его аналогов: YouTube-каналов, видеоблогов. Благодаря этому буквально каждый человек может попробовать себя в роли создателя фильмов, документальных программ или клипов. Как воспользоваться этой возможностью?

Рассказываем об особенностях профессии «монтажер» и о том, как им стать.

Чем занимается режиссер монтажа

Работа режиссера монтажа, на первый взгляд, — техническая. Он подключается к процессу создания фильма, телепрограммы или клипа на последнем этапе производства. Весь видеоматериал уже готов, звуковой ряд ― тоже, сценарий отработан до мелочей и давно продуман режиссером. Задача оператора монтажа — собрать весь полученный ранее материал и на его основе подготовить видеопродукт.

Для этого монтажер:

подбирает и совмещает кадры, которые в лучшей мере формируют идею видеоряда и создают у зрителя нужные эмоции;

убирает из видеоряда лишние фрагменты;

накладывает музыку и звуки на видео;

сочетает изображения, снятые с разных ракурсов;

выполняет переходы между кадрами;

придает видеоряду плавность, целостность и завершенность.

Хорошую работу оператора монтажа можно сравнить с рассказом: зрителю должно быть абсолютно понятно, о чем именно хотел сказать режиссер. Видеоряд становится завершенным, когда он передает зрителю эмоции, заставляет его сопереживать, радоваться или испытывать другие чувства, «заложенные» в него автором. Поэтому, несмотря на техническое содержание профессии, возможности для творчества в ней есть всегда.

Федеральное агентство новостей /

Чем отличается монтажер от режиссера монтажа

Монтажер ― это специалист, который выполняет требования режиссера. Он следует задачам проекта, но при этом способен уловить творческие установки режиссера и воплотить их в видеоряде. Он же на основании собственного опыта может подсказать и доказать режиссеру, каким фрагментам в конечном видеоряде не место, а какие лучше передают его идею и настроение.

Режиссер монтажа — профессия с большим перечнем творческих свобод. Он подключается к процессу создания фильма или передачи на начальном этапе, становится его соавтором, диктует оператору лучшие планы для съемок, так как изначально понимает, как должен выглядеть видеоряд.

В России профессия режиссер монтажа распространена в меньшей степени, чем за рубежом. Исключение составляют съемки документальных фильмов о невымышленной реальности, которые почти невозможно уложить в рамки готовых сценариев. А также съемки в режиме реального времени — так называемый линейный монтаж.

Факт. Специалист линейного видеомонтажа не имеет права на ошибку. Он работает сразу «набело», так как видео транслируется в прямом эфире. Он определяет, какой именно план и в какой момент времени будет показан зрителю.

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Главные навыки в профессии монтажер

Так как специалист отвечает за создание видеоряда, он должен владеть навыками работы с программами видеомонтажа. Также необходимы:

знания основ режиссуры и создания видеоряда;

владение технологией монтажа;

навыки работы с монтажной техникой и оборудованием: компьютером, микшерским пультом (для режиссера линейного монтажа);

понимание принципов звукорежиссуры и операторского искусства.

Желание расти в профессии, развиваться и совершенствовать свои навыки ― одни из главных личностных качеств оператора монтажа. Любопытство, интерес к работе профессионалов, стремление анализировать и выявлять лучшие приемы, которые заинтересовали и «зацепили» в работах других авторов, позволяют нарабатывать собственный багаж приемов, повышают профессиональное мастерство.

Также важно обладать:

стрессоустойчивостью;

пунктуальностью и умением работать в режимах жестких дедлайнов;

умением работать в коллективе и не отвлекаться на рутинные вопросы;

кропотливостью — стремлением доводить до совершенства работу, независимо от временных рамок.

Факт. Режиссер видеомонтажа ― одна из востребованных специальностей на телевидении. Специалисты участвуют в создании новостных и развлекательных программ, документальных видео, спортивных сюжетов, реалити-шоу. Также они задействованы при создании фильмов, мультфильмов, видеоклипов, рекламных роликов. Один из вариантов саморазвития и трудоустройства — сотрудничество с видеоблогерами.

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Где учиться на режиссера монтажа

Чтобы освоить навыки профессии после школы, нужно выбирать вузы, где осуществляется обучение по специальности «Режиссура монтажа». Самые известные из российских вузов, которые работают в этом направлении:

ВГИК;

Школа телевидения при МИТРО;

Высшая национальная школа телевидения.

Высшее образование по этой специальности можно получить также в МГУ, Московском государственном институте культуры и Казанском федеральном университете.

Нередко в профессию приходят из хобби, снимая и монтируя ролики для своего видеоканала, фильмы о семейных праздниках или свадьбах. Последние служат хорошей возможностью убедиться в том, что деятельность интересна и вызывает желание развиваться в этом направлении.

Без соответствующего образования будет полезно закончить специализированные курсы по режиссуре монтажа, а также смотреть обучающие видео в интернете, читать учебную литературу, оттачивать до автоматизма работу в специализированных программах. Образование нужно форсировать, стремиться общаться с опытными наставниками, предложить свои услуги, даже бесплатно, небольшой телестудии или местной редакции ТВ-программ.

Развиваясь самостоятельно, можно добиться успеха в профессии. Ведь высшее образование в ней не всегда имеет решающее значение, в отличие от настойчивости, целеустремленности и внутреннего «монтажного слуха», который позволяет выстраивать видеоряд на интуитивном уровне.