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Сейсмологи сообщили о трех землетрясениях в Кузбассе за одну ночь

  /   Обновлено: 25 августа 2021 10:57
Происшествия
Сейсмологи сообщили о трех землетрясениях в Кузбассе за одну ночь
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Кузбасс, 25 августа. Специалисты зафиксировали сразу три землетрясения в Кузбассе. Факт сейсмособытий подтвердили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Первые толчки были зафиксированы в 03:08. Спустя минуту произошло еще одно землетрясение, а еще через десять минут —третье. Все сейсмические события с разной магнитудой случились в кузбасском городе за одну ночь. Эпицентр у всех был расположен на территории Междуреченска. Эксперты сделали выводы, что подземные толчки произошли по естественным причинам. В результате стихии никто не пострадал.

Тем временем мощная звуковая волна от вулкана Эбеко испугала жителей Северо-Курильска. Люди сообщили, что дрожали окна в домах.

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землетрясение кузбасс междуреченск
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