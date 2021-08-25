Сейсмологи сообщили о трех землетрясениях в Кузбассе за одну ночь

Кузбасс, 25 августа. Специалисты зафиксировали сразу три землетрясения в Кузбассе. Факт сейсмособытий подтвердили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

Первые толчки были зафиксированы в 03:08. Спустя минуту произошло еще одно землетрясение, а еще через десять минут —третье. Все сейсмические события с разной магнитудой случились в кузбасском городе за одну ночь. Эпицентр у всех был расположен на территории Междуреченска. Эксперты сделали выводы, что подземные толчки произошли по естественным причинам. В результате стихии никто не пострадал.

Тем временем мощная звуковая волна от вулкана Эбеко испугала жителей Северо-Курильска. Люди сообщили, что дрожали окна в домах.