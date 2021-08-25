Юлия Савичева считает карьеру Серябкиной неудачной

Москва, 25 августа. Выпускница второй «Фабрики звезд» Юлия Савичева оценила карьеру экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной и пришла к неутешительным выводам.

Серябкина покинула группу Serebro в 2019 году, а затем ушла с лейбла продюсера Максима Фадеева MALFA. Певица, сосредоточившаяся на сольной карьере, выступала под псевдонимом Molly, от которого впоследствии тоже отказалась. Савичева, тоже когда-то сотрудничавшая с лейблом Фадеева, считает, что карьера ее бывшей коллеги складывается неудачно.

«То, что сейчас я ее не вижу и не слышу — это факт...» — отметила выпускница «Фабрики звезд» в эфире YouTube-шоу «Детали».

По словам певицы, когда Серябкина сотрудничала с Фадеевым, это было «круто, громко и провокационно». Успех экс-солистки Serebro начал ослабевать после начала самостоятельного творческого пути, полагает Савичева.

В шоу-бизнесе давно ходят слухи, что у Савичевой и Серябкиной не лучшие отношения. Наргиз Закирова отмечала, что именно бывшая солистка Serebro стала причиной ухода финалистки «Фабрики» из лейбла Фадеева. Сама Савичева не подтверждала подобные сообщения, но говорила, что в коллективе MALFA были люди, «наводившие смуту».

В прошлом году Серябкина тайно вышла замуж за концертного директора Георгия Начкебию. Поклонники подозревают, что сейчас певица ждет рождения малыша.