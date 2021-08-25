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Рухнувший на Камчатке Ми-8 будут поднимать со дна озера при помощи понтонов

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:07
Происшествия
Рухнувший на Камчатке Ми-8 будут поднимать со дна озера при помощи понтонов
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 25 августа. На Камчатке продолжается подготовка к операции по поднятию упавшего вертолета Ми-8. Для этого была собрана специальная понтонная конструкция.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. К подъему фюзеляжа Ми-8 были привлечены специалисты из Министерства обороны.

«Проведены подготовительные мероприятия, в том числе по сооружению понтонной конструкции. В работах применяются глубоководные аппараты», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе МЧС заверили, что данная операция не навредит окружающей среде. Специально для этого были вызваны специалисты по ликвидации аварийных разливов нефти. С собой они привезли сорбенты и боновые заграждения, чтобы оперативно устранить загрязнение воды в случае утечки топлива.

Напомним, 12 августа вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту произвел аварийную посадку на Курильском озере. Из упавшего в воду вертолета спастись смогли лишь два члена экипажа и шесть туристов, остальные восемь погибли.

Одной из погибших могла стать и жительница Москвы Анна. Девушка рассказала информационному агентству РИАМО, что должна была лететь на борту вертолета Ми-8, однако в последний момент представители «Витязь-Аэро» сняли ее бронь.

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