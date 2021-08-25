Кнутов рассказал, чем обернулось для США поражение России в гонке за гиперзвук

Москва, 25 августа. США оказались в сложном положении из-за ощутимых успехов России в сфере гиперзвукового ракетного вооружения. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что разрабатываемые на Западе гиперзвуковые ракеты не являются проблемой для российских систем ПРО. По его словам, любая гиперзвуковая цель может быть перехвачена и уничтожена зенитно-ракетными комплексами, состоящими на вооружении российской армии, передает «ПолитРоссия».

Кнутов согласился с мнением генконструктора «Алмаз-Антея», отметив, что США серьезно отстают от России в сфере создания гиперзвуковых ракет. При этом данное положение вещей вынудило Пентагон изменить стратегию использования авианосных ударных групп.

«США пересмотрели полностью подход к применению авианосцев. Будет война идти — возвратятся к тактике и стратегии Второй мировой войны, когда используется большое количество недорогих кораблей, потеря которых не критична для боеготовности флота. Вот куда мы их загнали, только продемонстрировав возможности нашего гиперзвука», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что в Вашингтоне неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ростом военной мощи России и Китая. Американские военные признают, что военная промышленность США утрачивает первенство в ряде стратегических направлений, например, в проектировании гиперзвукового оружия, передает Infox.