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Кнутов рассказал, чем обернулось для США поражение России в гонке за гиперзвук

  /   Обновлено: 25 августа 2021 10:46
Армия
Кнутов рассказал, чем обернулось для США поражение России в гонке за гиперзвук
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 августа. США оказались в сложном положении из-за ощутимых успехов России в сфере гиперзвукового ракетного вооружения. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что разрабатываемые на Западе гиперзвуковые ракеты не являются проблемой для российских систем ПРО. По его словам, любая гиперзвуковая цель может быть перехвачена и уничтожена зенитно-ракетными комплексами, состоящими на вооружении российской армии, передает «ПолитРоссия».

Кнутов согласился с мнением генконструктора «Алмаз-Антея», отметив, что США серьезно отстают от России в сфере создания гиперзвуковых ракет. При этом данное положение вещей вынудило Пентагон изменить стратегию использования авианосных ударных групп.

«США пересмотрели полностью подход к применению авианосцев. Будет война идти — возвратятся к тактике и стратегии Второй мировой войны, когда используется большое количество недорогих кораблей, потеря которых не критична для боеготовности флота. Вот куда мы их загнали, только продемонстрировав возможности нашего гиперзвука», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что в Вашингтоне неоднократно выражали обеспокоенность в связи с ростом военной мощи России и Китая. Американские военные признают, что военная промышленность США утрачивает первенство в ряде стратегических направлений, например, в проектировании гиперзвукового оружия, передает Infox.

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россия сша гиперзвук кнутов
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