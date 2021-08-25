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Взрыв привел к возгоранию квартиры в Холмске

  /   Обновлено: 25 августа 2021 10:55
Происшествия
Взрыв привел к возгоранию квартиры в Холмске
ГУ МЧС по Красноярскому краю

Холмск, 25 августа. Сотрудники экстренных служб выясняют причину взрыва в квартире на улице Матросова. По словам местных жителей, произошла детонация газового баллона, затем начался пожар.

На месте работают сотрудники МЧС, к установлению обстоятельств подключилась администрация города. В частности они выясняют, что могло произойти раньше: взрыв или пожар. Одним из последствий детонации стали вылетевшие из окна квартиры стекла.

В момент инцидента в квартире находился мужчина, он не пострадал.

Недавно мощный пожар произошел в одном из бизнес-центров Владивостока. Из здания пришлось эвакуировать 500 человек, сообщало Deita.

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взрыв пожар газ
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