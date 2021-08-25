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Федяев: Настанет день, когда мы будем летать между планетами
Общество

Андрей Федяев — космонавт-испытатель, участник первого в истории открытого набора в отряд космонавтов 2012 года. Пилот пока не имеет опыта космических полетов, сейчас он вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом готовится к своему первому путешествию на орбиту в составе экспедиции МКС-69.

«Наша миссия одна — это продвижение науки и человечества в космос для всех космонавтов. Конкретно для нашего экипажа, подготовка заключается в том, что мы, как и другие экипажи, проводим комплексные тренировки и по кораблю, и по станции, и по различным отдельным системам подготовки», — поделился Федяев.

Экспедиция МКС-69 может отправиться на орбиту уже в 2023 году. Федяев уверен, что космос с каждым годом становится все доступнее и ближе для обычного человека.

«Я однозначно считаю, что космический туризм и те недавние полеты космических бизнесменов, которые были совершены, — это безусловно шаг вперед, шаг вперед для всего человечества. <…> Настанет тот день, когда мы будем летать в космос и между планетами Солнечной системы, небесными телами Солнечной системы, точно так же, как сейчас мы летаем через Атлантику на самолетах», — уверен космонавт-испытатель.

Серия встреч с российскими космонавтами в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» организована Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

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Все новости / Общество / Федяев: Настанет день, когда мы будем летать между планетами
роскосмос космонавтика московская область армия-2021 андрей федяев
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