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В Ленобласти медики наживались за счет махинаций с сертификатами о вакцинации

  /   Обновлено: 25 августа 2021 10:44
Происшествия
В Ленобласти медики наживались за счет махинаций с сертификатами о вакцинации
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 августа. Врачей из Всеволожского района подозревают в подделке сертификатов о вакцинации и выдаче их пациентам. Четверо из пятерых медиков сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Следователи полагают, что аферисты брали за выдачу поддельного сертификата о вакцинации 12 тысяч рублей. Установлено, что сами препараты против коронавируса уничтожались.

В ходе следствия были задержаны пятеро медицинских работников, которые только за месяц смогли «заработать» 36 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. В связи с этим во всех больницах и пунктах вакцинации Ленобласти проведут служебные проверки.

Ранее житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после того, как предъявил ложный сертификат о вакцинации. Теперь ему грозит до шести месяцев ареста.

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