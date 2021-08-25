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Баранец объяснил, почему китайские подделки российских танков обречены на провал
Армия
Баранец объяснил, почему китайские подделки российских танков обречены на провал
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 25 августа. Противостояние танков из России и Китая наглядно показало минусы китайских копий российских боевых машин, рассказал военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

Китайцы закупают оружие и технику у других стран, изучают их конструкцию и впоследствии создают практически идентичные копии чужих военных технологий. Однако на практике порой можно сравнить качество подделок и оригинала — танковый биатлон на Армейских международных играх АрМИ-2021 является отличным способом проверить боевые машины.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец считает, что китайские военные не упускают возможности превзойти Россию в состязании танков за счет хитростей. К примеру, они снимают с машины всю броню дабы облегчить ее, а это россияне считают не совсем честным ходом. Однако, по словам Баранца, даже хитрость не спасает китайцев от фиаско в противостоянии с оригиналами.

Обозреватель «КП» рассказал, как однажды во время танкового биатлона у китайской копии на повороте сорвало гусеницу, и тогда сидящий рядом специалист объяснил, в чем причина инцидента.

«Они у нас все украли, кроме сорта стали. Движок поставили мощный, а сталь, которая вращает эти гусеницы, оказалась сугубо китайской», — заявил танкостроитель.

Ранее в ходе церемонии открытия военно-технического форума «Армия-2021» стало известно, что ВС России получили не только новейшие танки Т-14, но и модернизированные боевые машины Т-90М «Прорыв», а также зенитные комплексы «Панцирь-С».

Также сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл «маленький секрет» военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу о том, как лично проверил трассу танкового биатлона, управляя Т-80, передает «Царьград».

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россия китай баранец танки
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