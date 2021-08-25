Закон о выдаче зарубежным туристам полугодовой визы вступил в силу в России

Москва, 25 августа. Упрощающий порядок оформления виз для туристов из-за рубежа закон вступает в силу в Российской Федерации.

Документ позволяет получить российскую визу сроком до шести месяцев. Согласно его содержанию, иностранцы могут получить туристическую визу при условии забронированного номера в гостинице, внесенного в федеральный реестр. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал еще в мае 2021 года.

В прошлом обыкновенная туристическая виза выдалась гражданам других государств на срок до одного месяца. Также использовался принцип взаимности на срок до полугода. Нововведение дает возможность не ориентироваться на наличие подобной политики других стран в отношении отечественных туристов.

«Упрощение порядка оформления виз никак не отразится на развитии въездного туризма, поскольку это все большая формальность», — заявил ТАСС руководитель комиссии по визовым вопросам Российского союза туриндустрии Сергей Войтович.

Ранее стало известно, что за время пандемии коронавируса число иностранных туристов в России сократилось. По данным АТОР, их количество уменьшилось в три раза.

Также заявлялось, что власти Таиланда приняли решение пускать российских туристов, привитых «Спутником V». Информацией об этом поделилась посольство страны в России, передает «Ридус».