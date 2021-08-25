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Глава Минобороны РФ остался доволен представленными на «Армии-2021» новинками

  /   Обновлено: 25 августа 2021 10:49
Армия
Глава Минобороны РФ остался доволен представленными на «Армии-2021» новинками
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 25 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Международный военно-технический форум «Армия-2021», где ознакомился с перспективными новинками российского вооружения.

Организаторы военно-технического форума «Армия-2021» на аэродроме Кубинка подготовили для министра эксклюзивный показ новинок, разработанных специально для ВКС РФ. Внимание Шойгу особенно привлекли такие разработки, как модернизированный вертолет Ка-52 с крылатыми ракетами «Изделие-305», учебно-тренировочный самолет УТС-800 — полностью российского производства, а также уникальные двигатели для узкофюзеляжной авиации.

Глава Минобороны РФ высоко оценил продемонстрированные новинки авиатехники, а также заслушал доклады представителей ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро.

Ранее концерн «Алмаз-Антей» представил ряд новинок на трех площадках Международного военно-технического форума «Армия-2021».

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