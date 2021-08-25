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Суд запретил публикацию на YouTube видео с популяризацией «зацепинга»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 10:43
Происшествия
Суд запретил публикацию на YouTube видео с популяризацией «зацепинга»
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Москва, 25 августа. Публикация на YouTube роликов о «зацепинге» теперь запрещена по решению российского суда. Соответствующий иск против Google ранее подала транспортная прокуратура.

Речь идет об опасной забаве молодежи. Дети и подростки, а иногда и взрослые снимают на видео катание на различных видах транспорта. При этом они цепляются за наружные выступающие части трамваев, поездов и троллейбусов. Ролики с выходками, которые могут стоить жизни, многие публикуют на видеохостинге YouTube, пропагандируя таким образом «зацепинг».

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суд google youtube
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