Анатолий Вассерман: американские военные хотят денег для создания силовых полей

Разработка технологии по созданию так называемых силовых полей может оказаться лишь предлогом для американских военных получить от государства дополнительное финансирование. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что к 2060 году в лабораториях ВВС США могут воплотить давнюю идею писателей-фантастов о силовых полях. Такая технология призвана защищать боевую технику и военнослужащих от, к примеру, ракетных атак.

«Насколько мне известно, пока ни у кого нет ни малейшего представления о том, что это могут быть за силовые поля, как они устроены, как их создавать, как использовать. Боюсь, это только красивые слова, за которыми пока нет ничего похожего на дела», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что, даже учитывая сомнительную перспективу таких исследований, они могут быть профинансированы.

«Деньги на эту разработку американцы, конечно, могут выделить, но чем она кончится — пока не ведомо», — сказал собеседник ФАН.

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В завершение он допустил вероятность, что работа по созданию подобной технологии может быть для американских военных лишь поводом получить новые вливания из государственного бюджета.

«Вероятнее всего, это действительно предлог. Хотя, конечно, теоретически нельзя исключить какие-то успехи в этом направлении. Пока же, по крайней мере, в публичном пространстве, не проскальзывало ничего на эту тему, а все известные законы физики не дают ни малейшего представления об этих самых силовых полях», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал о планах Китая по освоению космоса. По его словам, намерения Пекина развернуть на орбите Земли солнечную электростанцию могут стать лишь первым шагом на пути создания комплекса лабораторий и производств.