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Оперативники ФСБ задержали 31 террориста в четырех регионах России

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:13
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Происшествия
Оперативники ФСБ задержали 31 террориста в четырех регионах России
pixabay.com

Москва, 25 августа. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность членов террористической организации. Операции по задержанию 31 злоумышленника прошли в четырех регионах страны.

В спецслужбе отметили, что задержанные входят в ряды запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Злоумышленники действовали в Москве, Новосибирской области, Красноярском крае и Якутии. Они спонсировали находящихся в Сирии боевиков и вербовали граждан для участия в террористической деятельности на Ближнем Востоке.

У задержанных изъята запрещенная литература религиозного толка.

 

 

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