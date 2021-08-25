Оперативники ФСБ задержали 31 террориста в четырех регионах России

Москва, 25 августа. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность членов террористической организации. Операции по задержанию 31 злоумышленника прошли в четырех регионах страны.

В спецслужбе отметили, что задержанные входят в ряды запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Злоумышленники действовали в Москве, Новосибирской области, Красноярском крае и Якутии. Они спонсировали находящихся в Сирии боевиков и вербовали граждан для участия в террористической деятельности на Ближнем Востоке.

У задержанных изъята запрещенная литература религиозного толка.