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Кабмин направит дополнительные 21,5 млрд рублей на детские выплаты

  /   Обновлено: 25 августа 2021 10:59
Экономика
Кабмин направит дополнительные 21,5 млрд рублей на детские выплаты
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 августа. Регионам будет направлено еще свыше 21,5 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, следует из сообщения на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства ранее напомнил, что в 2021 году на эти цели уже направлено 254 млрд рублей.

Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет начисляются семьям с низкими доходами. Их размер может достигать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Оформить доплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг или при личном посещении МФЦ.

С 1 сентября родители детей до семи лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу. Осуществлять их будет Фонд социального страхования.

Какие именно выплаты и пособия полагаются родителям с детьми в возрасте до трех лет, ранее перечислили в Министерстве труда РФ. Конкретные суммы приводит «ФедералПресс».

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