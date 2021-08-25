Кабмин направит дополнительные 21,5 млрд рублей на детские выплаты

Москва, 25 августа. Регионам будет направлено еще свыше 21,5 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, следует из сообщения на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства ранее напомнил, что в 2021 году на эти цели уже направлено 254 млрд рублей.

Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет начисляются семьям с низкими доходами. Их размер может достигать 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Оформить доплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг или при личном посещении МФЦ.

С 1 сентября родители детей до семи лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу. Осуществлять их будет Фонд социального страхования.

Какие именно выплаты и пособия полагаются родителям с детьми в возрасте до трех лет, ранее перечислили в Министерстве труда РФ. Конкретные суммы приводит «ФедералПресс».