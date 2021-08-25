Светлана Малькова отказывается подпускать Анастасию Макееву к своим детям

Любляна, 25 августа. Бывшая супруга мужа актрисы и певицы Анастасии Макеевой, художница Светлана Малькова не хочет, чтобы знаменитость приближалась к ее детям.

Экс-жена строителя Романа Малькова живет в Словении с тремя детьми. У художницы и ее бывшего мужа четыре общих ребенка, но старший сын Андрей переехал к отцу и его новой жене в Москву. По словам Мальковой, Макеева пыталась заманить в российскую столицу и ее дочь Анну.

Недавно актриса и ее супруг неожиданно вместе приехали в Словению. Мальков попытался встретиться с детьми, но его усилия не увенчались успехом. Это вылилось в очередной скандал между бывшими супругами в соцсетях.

На своей странице в Instagram Малькова назвала мужа Макеевой безответственным отцом и выставила ему ряд требований для встреч с детьми. Например, художница отказывается подпускать певицу к сыновьям и дочери.

«К детям не должна приближаться твоя нынешняя супруга Макеева А. В., чтобы не создавать провокации, как это случилось с Андреем и Анютой», — написала бывшая жена мужа актрисы.

Малькова также потребовала, чтобы экс-супруг выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам и оплатил 75 тысяч в качестве издержек на адвоката. Кроме того, художница хочет, чтобы муж Макеевой ежемесячно навещал детей в Словении и при этом предупреждал о своем визите за две недели, пишет Teleprogramma.pro.

Анастасия Макеева ранее пожаловалась подписчикам на проблемы со здоровьем, которые она связывает с переутомлением. Однако пользователи соцсетей решили, что болезнь актрисы — это наказание за разрушенную семью Малькова.