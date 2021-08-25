Верховный суд США постановил выдворять нелегальных мигрантов обратно в Мексику

Вашингтон, 25 августа. Верховный суд США поддержал требование Федерального суда Техаса о возобновлении миграционного правила времен президента Трампа, которое требует у просителей убежища, прибывающих из Мексики, ожидать одобрения на получение убежища на территории латиноамериканской страны.

В постановлении суда говорится, что решение администрации Джо Байдена об отмене этого положения, было принято незаконно.

BREAKING: The Supreme Court rules against the Biden administration in its attempt to end the "Remain in Mexico" program, a controversial Trump-era border policy. SCOTUS refuses to block a lower-court ruling that requires the gov't to reinstate the policy.

https://t.co/q2RFvRZ7wh pic.twitter.com/rliqBKxLDR — SCOTUSblog (@SCOTUSblog) August 24, 2021

Оспариваемая программа применяется к мигрантам, которые направляются в США из стран Латинской Америки и попадают в страну с территории Мексики. В 2019 году администрация бывшего президента Дональда Трампа приняла эту программу для сдерживания нелегальной миграции в Соединенные Штаты. Принятое решение неоднократно подвергалось критике со стороны представителей Демократической партии, которые обвиняли Трампа в антигуманности из-за того, что десятки тысяч беженцев были вынуждены ожидать иммиграционных слушаний в палаточных лагерях на территории Мексики, где беженцы находились в плохих условиях и подвергались насилию.

Президент Байден в 2012 году сначала приостановил, а затем отменил программу, что привело к резкому увеличению количества нелегальных мигрантов, которые начали переходить мексиканскую границу. Техас и Миссури оспорили решение об отмене программы в суде. 13 августа судья Окружного суда США по Северному округу Техаса постановил, что федеральный закон требует возвращения нелегальных мигрантов в Мексику.

Это решение было оспорено в Верховном суде, однако высший законодательный орган оставил без изменения решение суда первой инстанции. Тем не менее, у противников закона остается возможность подать апелляцию, после которой дело снова будет возвращено в Верховный суд.

«Правительство должно предпринять все возможные шаги, чтобы полностью прекратить эту незаконную программу, в том числе путем ее повторного завершения с более полным объяснением. Чего оно не должно делать, так это использовать это решение в качестве прикрытия для отказа от своих обязательств по восстановлению справедливой системы предоставления убежища», — говорит глава проекта по защите прав иммигрантов A.C.L.U. Омар Ядват.

Global Look Press / Stringer / dpa

Администрация Байдена в настоящее время пытается разрешить широкомасштабный миграционный кризис, который разразился на южной границе США. Белый дом сталкивается с ожесточенной критикой как со стороны сторонников Демократической партии, которые требуют от президента выполнить свои предвыборные обещания по либерализации миграционной политики, так и со стороны республиканцев, требующих от Байдена навести порядок на границе и прекратить приток нелегалов.