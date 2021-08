Верховный суд США постановил выдворять нелегальных мигрантов обратно в Мексику

Вашингтон, 25 августа. Верховный суд США поддержал требование Федерального суда Техаса о возобновлении миграционного правила времен президента Трампа, которое требует у просителей убежища, прибывающих из Мексики, ожидать одобрения на получение убежища на территории латиноамериканской страны.

В постановлении суда говорится, что решение администрации Джо Байдена об отмене этого положения, было принято незаконно.

BREAKING: The Supreme Court rules against the Biden administration in its attempt to end the "Remain in Mexico" program, a controversial Trump-era border policy. SCOTUS refuses to block a lower-court ruling that requires the gov't to reinstate the policy.

