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25 августа 11:31
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«Этот день в истории». Что произошло 25 августа, праздники, факты, люди
Общество

25 августа празднует свой день рождения консервная банка. В 1810 году патент на ее изобретение получил англичанин Питер Дюран, использовавший открытие француза Николя Аппера. Однако впервые консервировать продукты начали еще в Древнем Египте 3000 лет назад. В глиняной чаще из двух склеенных половинок хранили мясо жареных уток.

В этот день 412 лет назад Галилео Галилей продемонстрировал Большому совету и дожу Венеции работу телескопа. Ученый не был изобретателем увеличительной трубы, но он оказался первым, кто решил изучать звезды с ее помощью.

О других интересных событиях узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».

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