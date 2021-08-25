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Иммунолог рассказал, чем опасен медленный темп вакцинации в России
Общество
Иммунолог рассказал, чем опасен медленный темп вакцинации в России
Федеральное агентство новостей  / 

В стране и мире продолжает бушевать COVID-19, и только с помощью вакцинации с ним можно бороться и свести пик заболеваемости к минимуму. Чтобы вирус не распространялся в России, необходимо привить не менее 80% населения, тогда граждане будут невосприимчивы к болезни.

В беседе с корреспондентом ФАН иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда россиянам ждать коллективного иммунитета в стране.

«Темпы вакцинации в стране очень низкие, они снова упали до 220 тысяч привитых в день. На пике было 550 тысяч, а продержалось это всего месяц. Не стоит забывать, что у людей, которые ранее переболели или ранее вакцинировались, защита ослабевает и становится неактивной. Чем больше времени проходит, тем менее активной она становится», — рассказал собеседник ФАН.

Иммунолог рассказал, чем опасен медленный темп вакцинации в России
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

Иммунолог объяснил, что часть людей, которые переболели или ранее вакцинировались, уже вычитаются из тех людей, которые могут помочь сформировать коллективный иммунитет.

«Здесь нужен баланс, а пока в самом оптимистичном варианте коллективный иммунитет выработается только в середине весны следующего года. Это будет только стабилизация ситуации в целом только в России. Но есть шанс, что мы задержимся прям до осени. Если мы будем медленно вакцинироваться, то это даст вирусу дополнительные возможности адаптироваться к новой вакцине», — прокомментировал Крючков.

Если коллективный иммунитет не будет сформирован до весны 2022 года, то есть вероятность, что придется вносить изменения в состав вакцин, в схему применения и так далее, отметил иммунолог. Когда в стране вакцинируется 50–55% населения, в этот момент главное не сбавлять этот темп, а наоборот наращивать. Если этого не сделать, мы снова вернемся к низким процентам вакцинированных.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что мужчины подвержены более тяжелому протеканию коронавируса. По ее словам, представители сильного пола больше находятся под воздействием стресса.

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вакцинация иммунолог коллективный иммунитет
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