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ФАС опровергла получение жалоб на Wildberries от Visa и MasterCard

  /   Обновлено: 25 августа 2021 10:10
Экономика
ФАС опровергла получение жалоб на Wildberries от Visa и MasterCard
pixabay.com

Москва, 25 августа. Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России опровергли получение жалоб от западных платежных систем.

Антимонопольное ведомство прокомментировало ситуацию с крупным российским ретейлером Wildberries, изменившим принцип отображения стоимости товара. С 16 августа тарифы платежных систем стали учитываться и отображаться на сайте, как следствие, отечественные платежные системы получили конкурентное преимущество, сообщает ТАСС.

«Жалоб от участников финансового рынка в ФАС России не поступало. При поступлении соответствующих обращений они будут рассмотрены <...> в установленный законом срок», — подчеркнули в ФАС.

В Wildberries заявили, что готовы провести переговоры с зарубежными компаниями. Представители ретейлера предложили рассмотреть снижение комиссионных сборов при оплате на сайте.

Появлялась информация, что Visa намерена штрафовать банки-эквайеры, работающие с Wildberries. Отчитаться о выявленных нарушениях они должны до 31 августа, иначе им придется заплатить 25 тысяч долларов, пишет «ФедералПресс».

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фас mastercard visa wildberries антимонопольная служба
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