В США назвали победителя схватки российской «Арматы» и американского Abrams

Вашингтон, 25 августа. Российский танк Т-14 «Армата» сможет пережить атаку американского Abrams и нанести смертельный ответный удар, считают эксперты из США.

СССР и Соединенные Штаты во времена холодной войны активно соревновались друг с другом в области создания совершенных танковых технологий, однако после распада Советского Союза ситуация несколько изменилась, отметил американский аналитик Чарли Гао в статье для портала The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он напомнил, что эта гонка пошла на спад в результате сокращения оборонных бюджетов постсоветской России и США.

Окончательно развитие танкостроения не остановилось в обеих странах, и результатом этого прогресса стало появление самой современной модификации американского танка Abrams M1A2 SEP V3, а также российского танка Т-14 на универсальной платформе «Армата», подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что в отличие от образца из США, являющегося модернизацией уже «немолодой» машины, Т-14 представляет собой абсолютно новую конструкцию, отвечающую всем требованиям современности.

Т-14 стал первым полностью российским танком, так как был спроектирован и изготовлен уже после распада СССР, отметил автор материала. По его словам, машина оснащена мощным орудием калибра 125 миллиметров, динамической защитой «Малахит» и комплексом активной защиты «Афганит», однако главной ее особенностью является необитаемая башня, повышающая живучесть экипажа. Гао в своей статье решил рассмотреть гипотетическое столкновение «Арматы» и Abrams, чтобы узнать, кто окажется победителем в таком «бою».

Экипаж американского танка, скорее всего, сможет первым обнаружить оппонентов из России, так как Abrams имеет лучшие прицельные приспособления, а его газотурбинный двигатель работает тише дизельного, установленного на Т-14, утверждает эксперт. Тем не менее масса «Арматы» намного меньше, что делает ее ощутимо мобильнее, подчеркнул аналитик. По уровню защиты же российский танк превосходит конкурента из США, считает Гао, так как КАЗ «Афганит» сможет эффективнее отразить вражеский удар чем КАЗ Trophy, которым оснащен Abrams. Как объяснил журналист, комплекс активной защиты «Арматы» был интегрирован в танк еще на стадии его проектирования, тогда как у американского образца он является дополнительной опцией, что накладывает определенные ограничения.

Гао назвал победителя схватки российской «Арматы» и американского Abrams. По его мнению, танкисты из США, используя самые передовые снаряды, при удачном исходе могли бы пробить броню башни Т-14 и вывести из строя его орудие, однако экипаж танка без проблем пережил бы такое попадание, считает Гао. Тем не менее, согласно наиболее вероятному сценарию, американцы на Abrams смогли бы первыми заметить Т-14 и нанести удар, но «Афганит» российской машины смог бы отразить атаку, после чего военнослужащие ВС РФ нанесли бы ответный смертельный удар по противнику, раскрывшему свои позиции, который M1A2 SEP V3 выдержать бы не смог, резюмировал автор публикации.

Ранее заместитель генерального директора российской госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил о поставке в ВС России первой опытной партии Т-14. Об этом он рассказал в ходе церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2021».

Кроме того, эксперты The National Interest назвали «Армату» одним из самых амбициозных военных проектов России, передает «Царьград». По их мнению, российский Т-14 способен справиться с любым танком, стоящим на вооружении государств из состава Североатлантического альянса.