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Росстат перечислил самые популярные для переезда регионы России

  /   Обновлено: 25 августа 2021 10:29
Общество
Росстат перечислил самые популярные для переезда регионы России
pixabay.com

Москва, 25 августа. Россияне чаще всего переезжают в Крым, Адыгею и Краснодарский край, следует из данных Росстата.

Люди традиционно переезжают из северных городов в более южные из-за теплого климата. Также жители страны нередко уезжают в западную часть России за более широким выбором работы, объяснил демограф Андрей Ракша.

Чаще всего место жительства меняют россиянки трудоспособного возраста. Представительницам прекрасного пола труднее найти работу, чем мужчинам, поэтому именно им чаще приходится переезжать по этой причине, передает РБК.

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