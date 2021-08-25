Проект стратегии по снижению вредных выбросов подготовили в Минэкономразвития РФ

Москва, 25 августа. Министерство экономического развития России подготовило проект низкоуглеродной стратегии государства до 2050 года с учетом поручения президента РФ Владимира Путина.

Глава министерства Максим Решетников ранее сообщил, что документ отправлен на согласование с другими ведомствами. Он уточнил, что стратегия предполагает четыре сценария — инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный. В нем также анализируется, при каких предпосылках можно достичь углеродной нейтральности (чистые нулевые выбросы парниковых газов), пишет РБК.

Первый вариант стратегии по снижению вредных выбросов был существенно переработан после апрельского послания главы государства. Президент поручил предусмотреть более амбициозный проект в сравнении с Евросоюзом.

За основной сценарий низкоуглеродного развития России принят базовый. Согласно его пунктам, к 2050 году объем чистых выбросов парниковых газов снизится до 1,19 млрд тонн.

Гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявил, что РФ может снизить негативный эффект от вводимого в Евросоюзе углеродного налога. Для этого нужно добиться признания обращающихся в стране квот на выбросы углеводородного газа.

Минэкономразвития РФ уже предложило ввести крупные штрафы для предприятий, деятельность которых предполагает выбросы парниковых газов. Наказывать планируется за непредоставление или нарушение порядка подачи соответствующей отчетности, искажение информации в документах, пишет «ФедералПресс».