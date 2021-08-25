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Военный эксперт назвал важным и уместным появление Шугалея в Афганистане

  /   Обновлено: 25 августа 2021 10:26
Весь мир
Военный эксперт назвал важным и уместным появление Шугалея в Афганистане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В Афганистане произошли важные и очень быстрые изменения, понять причины которых гораздо важнее, чем оценить случившееся с государством, поэтому уместность появления в республике российского социолога Максима Шугалея не вызывает вопросов. Об этом ФАН рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Шугалей в Афганистане

Самолет с Шугалеем приземлился в столице Афганистана. Он отправился в страну, где сейчас неспокойная обстановка, чтобы оценить реальную ситуацию. Свое намерение посетить республику с небольшой группой исследователей Максим Шугалей высказывал несколько дней назад.

Ученый рассказал, что съемка на территории Кабула строго запрещена, хотя кадры для истории можно запечатлеть «шокирующие и бесценные». Шугалей прилетел в Афганистан на фоне сообщений о том, что российская сторона продолжает эвакуировать граждан из страны.

Военный эксперт назвал важным и уместным появление Шугалея в Афганистане
Global Look Press  / Str

«Хочу своими глазами увидеть, что творится в стране, провести социологическое исследование и поговорить с жителями. Прежде всего о том, почему, на их взгляд, так быстро пришли к власти талибы, на помощь каких государств люди рассчитывают и верят ли в будущее своей страны», — отметил Шугалей.

«Важно и уместно»

Как отметил Сергей Простаков, в Ливии у Максима Шугалея были не менее опасные условия. Он оказался в похожей по рискам и геополитическим, социальным и религиозным аспектам ситуации. Основные центры влияния в мире не меняются, лишь арена их противоборства всякий раз имеет свои особенности, отмечает Простаков.

«Уместность его появления также не вызывает вопросов. В Афганистане произошли важные и очень быстрые изменения, понять причины которых даже гораздо важнее, чем оценить случившееся с государством. Приход к власти радикалов произошел практически молниеносно, и это вызывает справедливые опасения о судьбе среднеазиатских стран, обострении сепаратистских настроений внутри РФ и безопасности российских границ. Дальнейшие планы новых хозяев Афганистана в этой связи также вызывают обоснованный интерес», — пояснил Сергей Простаков.

Военный эксперт назвал важным и уместным появление Шугалея в Афганистане
Global Look Press  / U.S. Marines / Keystone Press Agency

Простаков отметил, что не сомневается, что Шугалей разберется в непростых местных условиях. Эксперт пожелал ему удачи и безопасной работы.

Ранее социолог обращал внимание, что нельзя допустить притеснения афганцев, в том числе и тех, кому приходилось взаимодействовать с военными США. По его словам, если талибы пытаются продемонстрировать свою договороспособность, то мировое сообщество должно дать им попытку показать свое «человеческое лицо».

Обстановка в Афганистане накалилась после того, как президент США Джо Байден принял решение вывести американский военный контингент с территории республики. Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили власть буквально за несколько дней после демонстративного побега американцев. Шугалей, комментируя ситуацию, отмечал, что в этом вопросе Байден преследовал определенную цель — он попытался сформировать себе имидж миротворца.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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