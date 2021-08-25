Российские «неудержимые» ракеты впечатлили аналитиков EurAsian Times

, 25 августа. Россия продолжает создавать высокоэффективное вооружение, в том числе ракеты с невозможностью перехвата, пишут индийские эксперты.

Минобороны России некоторое время назад заключило контракт на закупку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал». Подобные снаряды авиационного базирования являются серьезной угрозой для Запада. Боеприпасы будут размещены на перехватчиках МиГ-31К, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на индийское издание EurAsian Times.

«Доминирование в воздушном пространстве считается жизненно важным для сохранения преимущества над противниками. И российские военные, похоже, смогут решить эту задачу», — считают аналитики.

С большой вероятностью «Кинжалы» в дальнейшем будут устанавливаться и на другие образцы самолетов, заметили авторы материала. Не исключено размещение на истребителях Су-57 и бомбардировщиках Ту-160. Подобные ракеты являются «неудержимыми» — их попросту невозможно перехватить современными средствами ПВО, резюмировали в EurAsian Times.

Президент России Владимир Путин ранее отметил успехи страны в создании перспективных образцов вооружений. В рамках военно-технического форума «Армия-2021» МО РФ подписало ряд контрактов. Военное ведомство закупит «Кинжалы», ракеты «Циркон» и беспилотники «Иноходец», передает «Царьград».