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Эфир: Нужно ли отменять лимит на легионеров в российском футболе

  /   Обновлено: 25 августа 2021 11:00
Спорт
Эфир: Нужно ли отменять лимит на легионеров в российском футболе
Pr Scr ruptly.tv  /  Ruptly.tv

В среду, 25 августа, с 11:00 в медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой обсуждают возможную реформу российского футбола.

Отечественные клубы получили письмо от Российского футбольного союза (РФС) с предложениями по развитию этого вида спорта в России. В письме шла речь и о возможной отмене лимита на легионеров. Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация хочет отказаться от него.

Действительно ли нужно отменить лимит на легионеров и позволить богатым клубам покупать футболистов в неограниченных количествах?

Правы ли те, кто говорит, что в этом случае у России не будет достойной национальной сборной?

Может ли Россия воспитывать профессионалов в своих футбольных академиях?

На эти и другие вопросы отвечает публицист, спортивный журналист Константин Осипов в студии Медиагруппы «Патриот».

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футбол рфс константин осипов
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