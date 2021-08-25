Политолог Коновалов: новые корабли японских ВМС не способны угрожать России

Москва, 25 августа. Японское минобороны намерено приобрести десантные корабли различного водоизмещения, военный эксперт Иван Коновалов разъяснил стремление Токио усилить свои ВМС.

Политолог отметил, что появление в составе японского флота десантных кораблей не является проблемой для ВС РФ и не угрожает российскому суверенитету над островами Курильской гряды. Коновалов изложил свою точку зрения в интервью изданию «Слово и Дело».

«Беспокоиться за Курилы не стоит, поскольку они надежно защищены вооруженными силами Российской Федерации. Что касается сил самообороны Японии, то сейчас они проходят серьезную трансформацию», — подчеркнул эксперт.

По словам Коновалова, суть изменений японской армии заключается в стремлении Токио активно действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, для этого была воссоздана морская пехота в составе ВМС Японии, которая нуждается в средствах доставки — а именно в новых десантных кораблях. Однако угрожать России обновленный японский флот не способен ввиду значительного военного потенциала ВС РФ на Дальнем Востоке, резюмировал собеседник «Слова и Дела».

Ранее стало известно, что в японском генштабе еще в 1941 году был разработан план военной агрессии против СССР с целью дальнейшей оккупации. О неизбежности полного разгрома японской армии при попытке вторжения на Курильские острова информировал «Царьград».