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Политолог Коновалов: новые корабли японских ВМС не способны угрожать России
Армия
Политолог Коновалов: новые корабли японских ВМС не способны угрожать России
wikipedia.org  /  Yamada Taro

Москва, 25 августа. Японское минобороны намерено приобрести десантные корабли различного водоизмещения, военный эксперт Иван Коновалов разъяснил стремление Токио усилить свои ВМС.

Политолог отметил, что появление в составе японского флота десантных кораблей не является проблемой для ВС РФ и не угрожает российскому суверенитету над островами Курильской гряды. Коновалов изложил свою точку зрения в интервью изданию «Слово и Дело».

«Беспокоиться за Курилы не стоит, поскольку они надежно защищены вооруженными силами Российской Федерации. Что касается сил самообороны Японии, то сейчас они проходят серьезную трансформацию», — подчеркнул эксперт.

По словам Коновалова, суть изменений японской армии заключается в стремлении Токио активно действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, для этого была воссоздана морская пехота в составе ВМС Японии, которая нуждается в средствах доставки — а именно в новых десантных кораблях. Однако угрожать России обновленный японский флот не способен ввиду значительного военного потенциала ВС РФ на Дальнем Востоке, резюмировал собеседник «Слова и Дела».

Ранее стало известно, что в японском генштабе еще в 1941 году был разработан план военной агрессии против СССР с целью дальнейшей оккупации. О неизбежности полного разгрома японской армии при попытке вторжения на Курильские острова информировал «Царьград».

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россия япония вмс корабли
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