Попавшим в огненное кольцо мордовским пожарным удалось выбраться

Саранск, 25 августа. Несколько десятков спасателей и 18 единиц техники оказались в огненной ловушке на территории Мордовского заповедника. Слаженные действия, собранность и отвага помогли им выбраться.

По данным МЧС, 55 человек вели борьбу с лесным пожаром. Задачей группы было отсечение одного из очагов возгорания. В этом время в данной местности поднялся сильный ветер. Рядом с сотрудниками МЧС начался верховой пожар. Людям некуда было отступить, они попали в огненное кольцо.

Темное время суток и сильное задымление осложняли ситуацию. На помощь была направлена группа спасателей. Грамотные действия помогли избежать печальных последствий. Люди и техника были эвакуированы.

Лесные пожары стали серьезной проблемой и для Якутии. Сотрудникам МЧС удалось «переломить ситуацию». Власти отметили, что устранен риск угрозы огня населенным пунктам, сообщало Deita.