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Попавшим в огненное кольцо мордовским пожарным удалось выбраться
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Попавшим в огненное кольцо мордовским пожарным удалось выбраться

  /   Обновлено: 25 августа 2021 09:57
Происшествия
Попавшим в огненное кольцо мордовским пожарным удалось выбраться
flickr.com  /  @bertknot

Саранск, 25 августа. Несколько десятков спасателей и 18 единиц техники оказались в огненной ловушке на территории Мордовского заповедника. Слаженные действия, собранность и отвага помогли им выбраться.

По данным МЧС, 55 человек вели борьбу с лесным пожаром. Задачей группы было отсечение одного из очагов возгорания. В этом время в данной местности поднялся сильный ветер. Рядом с сотрудниками МЧС начался верховой пожар. Людям некуда было отступить, они попали в огненное кольцо.

Темное время суток и сильное задымление осложняли ситуацию. На помощь была направлена группа спасателей. Грамотные действия помогли избежать печальных последствий. Люди и техника были эвакуированы.

Лесные пожары стали серьезной проблемой и для Якутии. Сотрудникам МЧС удалось «переломить ситуацию». Власти отметили, что устранен риск угрозы огня населенным пунктам, сообщало Deita.

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пожар мчс лес
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