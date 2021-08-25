Лечение россиян с COVID-19 обойдется федеральному бюджету в 111 миллиардов рублей

Москва, 25 августа. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) озвучил стоимость лечения больных коронавирусом россиян для государства.

По подсчетам ФФОМС, речь идет об 111 млрд рублей. Эта сумма необходима для лечения россиян с коронавирусом во второй половине года. Расчеты произведены на основе предположения, что во втором полугодии COVID-19 могут выявить у 3,9 млн человек.

Напомним, уральские ученые нашли способ снизить скорость распространения коронавируса. Они считают необходимым устанавливать в закрытых помещениях перегородки. Таким способом люди будут меньше контактировать друг с другом.