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Саратовский министр ушел на больничный после посещения инфекционного центра
Происшествия
Саратовский министр ушел на больничный после посещения инфекционного центра
Prt Scr instagram.com  /  Олег Костин

Саратов, 25 августа. Региональный министр здравоохранения Олег Костин пострадал во время посещения новой инфекционной больницы. Чиновник отправился на больничный после того, как упал в одном из корпусов учреждения.

По имеющейся информации, Костин споткнулся о провод, протянутый по полу строящегося инфекционного центра. У него повреждены связки ноги. 

«Насколько я знаю, никакого разбирательства не будет. Обычная бытовая травма, которые часто случаются на стройках. В ближайшее время Костин вернется в строй и продолжит работу», — рассказал корреспонденту ФАН источник в министерстве здравоохранения.

Ранее саратовский депутат вступился за учителей. Бюджетников заставили сидеть на жаре 8 часов.

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саратов костин инфекционная больница
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