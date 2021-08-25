Саратовский министр ушел на больничный после посещения инфекционного центра

Саратов, 25 августа. Региональный министр здравоохранения Олег Костин пострадал во время посещения новой инфекционной больницы. Чиновник отправился на больничный после того, как упал в одном из корпусов учреждения.



По имеющейся информации, Костин споткнулся о провод, протянутый по полу строящегося инфекционного центра. У него повреждены связки ноги.

«Насколько я знаю, никакого разбирательства не будет. Обычная бытовая травма, которые часто случаются на стройках. В ближайшее время Костин вернется в строй и продолжит работу», — рассказал корреспонденту ФАН источник в министерстве здравоохранения.

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