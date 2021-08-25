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Прекрасно разберется в специфике: Милонов о миссии Шугалея в Афганистане
Общество
Прекрасно разберется в специфике: Милонов о миссии Шугалея в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы, известный российский политик Виталий Милонов высоко оценил миссию социолога Максима Шугалея в Афганистане. Утром в среду ученый, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в социальных сетях сообщил, что прибыл в столицу Афганистана Кабул. Он планирует на месте ознакомиться с обстановкой в этой неспокойной стране, ситуация в которой является предметом тревоги мирового сообщества на фоне провала там политики Соединенных Штатов.

Виталий Милонов, комментируя визит Шугалея в Афганистан, напомнил, что глава ФЗНЦ не впервые отправляется в крайне неспокойный регион.

«Максим и до этого работал в горячих точках, например, в Ливии. Он прошел через огромные испытания, находясь в ливийском плену, — напомнил Милонов в беседе с ФАН. — Поэтому я уверен, что Шугалей как человек, прекрасно разбирающийся в специфике государств, находящихся в состоянии гражданского противостояния и нестабильности, может дать свою очень важную экспертную оценку происходящему в Афганистане».

Максим Шугалей
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Информация, которую удастся собрать Шугалею в этой стране, очень важна для российской политики и для специалистов, которые занимаются вопросами контактов с новыми афганскими властями, подчеркнул Милонов.

«От себя скажу: поскольку я внимательно слежу за афганской проблематикой, очень жду оценок Максима Шугалея по поводу происходящего там. Уверен: он прекрасно разберется в местной специфике. Его информация будет полезна для всех, ведь то, что происходит в одной части мира, неизбежно оказывает влияние на другие регионы нашей планеты. Происходящее сегодня в Афганистане — это часть большого пассионарного скачка, какого-то нового витка, который может привести к серьезным изменениям во многих точках земного шара. Так что жду информацию от Шугалея», — подчеркнул Виталий Милонов.

Ранее Максим Шугалей сообщил, что получил визу в аэропорту Кабула. Он рассказал, что видеосъемка в этой стране категорически запрещена, и пообещал делиться всеми важными сведениями. Напомним, Шугалей, буквально рискуя жизнью, отправился с миссией в Афганистан на фоне информации, что Россия начала эвакуацию своих граждан из этой страны.

Шугалей считает, что сейчас самое важное — это жизнь простых афганцев. По словам главы ФЗНЦ, если движение «Талибан»1 (признано в РФ террористическим и запрещено) продемонстрирует, что готово меняться, нужно дать им шанс показать, что они в состоянии нормально управлять территорией, которую де-факто контролируют.

Обстановка в Афганистане резко обострилась после того, как президент США Джо Байден принял решение вывести оттуда американский военный контингент.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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