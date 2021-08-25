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Пакет с трупом младенца обнаружили у церкви в Гатчине

  /   Обновлено: 25 августа 2021 09:39
Происшествия
Пакет с трупом младенца обнаружили у церкви в Гатчине
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 августа. Пакет с телом четырехмесячной девочки найден возле входа в церковь Всех Святых на Солодухинском кладбище в Гатчине. Инцидент произошел на улице Солодухина.

Вместе с телом ребенка в целлофановом пакете лежала записка с информацией о дате рождения малышки. Мать также написала, что девочка умерла из-за болезни, а женщина не знала как ей поступить.

Правоохранители осмотрели тело младенца и не обнаружили следов насильственной смерти.Точную причину гибели ребенка определят эксперты.

По предварительным данным, матерью погибшей девочки является 37-летняя местная жительница. Ее местонахождение устанавливается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мертвого младенца обнаружили возле мусорных контейнеров на западе Москвы, сообщало РИАМО.

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