Пакет с трупом младенца обнаружили у церкви в Гатчине

Санкт-Петербург, 25 августа. Пакет с телом четырехмесячной девочки найден возле входа в церковь Всех Святых на Солодухинском кладбище в Гатчине. Инцидент произошел на улице Солодухина.

Вместе с телом ребенка в целлофановом пакете лежала записка с информацией о дате рождения малышки. Мать также написала, что девочка умерла из-за болезни, а женщина не знала как ей поступить.

Правоохранители осмотрели тело младенца и не обнаружили следов насильственной смерти.Точную причину гибели ребенка определят эксперты.

По предварительным данным, матерью погибшей девочки является 37-летняя местная жительница. Ее местонахождение устанавливается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мертвого младенца обнаружили возле мусорных контейнеров на западе Москвы, сообщало РИАМО.