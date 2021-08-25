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Белый дом отказался комментировать сообщения о переговорах ЦРУ с талибами
Политика
Белый дом отказался комментировать сообщения о переговорах ЦРУ с талибами
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 25 августа. Журналисты в ходе пресс-конференции попросили уточнить пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки информацию о переговорах ЦРУ с талибами.

Представитель Белого дома отказалась комментировать сообщения о встрече главы разведывательной структуры Уильяма Бернса с членами движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Псаки отметила, что для получения деталей необходимо обратиться в ЦРУ.

Ранее появилась информация, что Бернс провел тайные переговоры с талибами в Кабуле. Американские журналисты отметили, что глава ЦРУ встречался в афганской столице с лидером политофиса «Талибана» Абдул Гани Барадаром. Предположительно, переговоры были связаны с эвакуацией в исламском государстве1, сообщается на сайте НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша цру талибы псаки
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