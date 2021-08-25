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Лариса Долина высмеяла Валю Карнавал в новой песне
Шоу-бизнес
Лариса Долина высмеяла Валю Карнавал в новой песне
instagram.com  /  @dolinalina

Сочи, 25 августа. Народная артистка РФ Лариса Долина выпустила новую композицию, в которой снова вспомнила о конфликте с TikTok-блогером и певицей Валей Карнавал.

Исполнительница хита «Погода в доме» записала совместный трек с группой «Давинчи», который получил название «Мурашки по коже». Презентация клипа на эту песню состоялась на afterparty фестиваля «Новая волна» в Сочи. В тексте композиции Долина высмеяла Валю Карнавал емкой фразой.

«Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика», — говорится в треке.

В клипе исполнительница держит в руках расписанную укулеле, которую подарила ей TikTok-блогер в день выхода своей песни «Ромашки». На фразе о «куклах из пластика» Долина отдает инструмент стоящему рядом с ней музыканту. После этого в клипе показывают других артистов, например, Леонида Агутина. Фрагмент музыкального видео появился в Instagram-аккаунте издания PEOPLETALK.

Конфликт между Долиной и Карнавал разгорелся во время их участия в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Артистка прослушала трек звезды TikTok и заявила, что молодая исполнительница не попала ни в одну ноту. По мнению Долиной, петь для публики должны профессионалы с музыкальным образованием. Карнавал категорически не согласилась с опытной оппоненткой.

После скандала блогер получила от Долиной подарок. Артистка пригласила ее на мюзикл, но Карнавал в итоге не пошла на представление.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лариса Долина высмеяла Валю Карнавал в новой песне
карнавал долина знаменитости
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