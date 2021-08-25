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Росавиация начала проверку «Витязь-Аэро» на Камчатке после крушения Ми-8

  /   Обновлено: 25 августа 2021 09:37
Происшествия
Росавиация начала проверку «Витязь-Аэро» на Камчатке после крушения Ми-8
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Петропавловск-Камчатский, 25 августа. Росавиация начала проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8 на Курильском озере. По ее итогам будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелетов.

Глава региона Владимир Солодов сообщил, что власти Камчатки дали указание оперативно организовать перевозку жителей и гостей региона с помощью дополнительных рейсов.

Трагедия произошла 2 августа. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курильском озере. На борту находились три члена экипажа и 13 туристов. Восемь человек спаслись. Вертолет стал моментально тонуть после удара о воду. Люди смогли подняться с 8-метровой глубины на поверхность. На помощь подоспели инспекторы Кроноцкого заповедника. Еще восемь человек погибли. Росавиация вынесла запрет авиакомпании на осуществление перелетов до окончания проверки.

Крушение вертолета «похоронит» туризм на Камчатке, сообщил портал Deita. Люди отменяют брони из-за страха разбиться.

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ми-8 камчатка гибель
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