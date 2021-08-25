Российский кабмин объявил о продлении льготной программы «Семейная ипотека»

Москва, 25 августа. Правительство России приняло решение о продлении программы «Семейная ипотека» до конца 2023 года.

Информацию об этом предоставила пресс-служба кабинета министров. Теперь кредит на покупку жилья или строительство дома по льготной ставке до 6% можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — указано в сообщении кабмина.

Чтобы обеспечить реализацию своего решения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей.

Кроме того, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин призвал российских девелоперов активнее продвигать программу льготной семейной ипотеки.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко накануне сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что за 2020-й год жилье подорожало в среднем на 15,5%, а с начала нынешнего — на 13%. Уравновесить цены можно за счет балансировки проса, ввода в строй новой недвижимости, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».