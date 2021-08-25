Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 09:57
09:53
Спорт
Хабиба Нурмагомедова попытались избить после турнира в Нижнем Новгороде
09:52
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавшую группу туристов в Хабаровском крае
09:52
Общество
Компания Warner Bros. официально объявила название новой «Матрицы»
09:48
Армия
Российские «неудержимые» ракеты впечатлили аналитиков EurAsian Times
09:47
Общество
Западные страны создадут фонд против действий России на Украине
09:45
Армия
Политолог Коновалов: новые корабли японских ВМС не способны угрожать России
09:43
Происшествия
Попавшим в огненное кольцо мордовским пожарным удалось выбраться
09:42
Общество
Лечение россиян с COVID-19 обойдется федеральному бюджету в 111 миллиардов рублей
09:34
Происшествия
Пакет с трупом младенца обнаружили у церкви в Гатчине
09:33
Политика
Белый дом отказался комментировать сообщения о переговорах ЦРУ с талибами
Все новости

Российский кабмин объявил о продлении льготной программы «Семейная ипотека»

  /   Обновлено: 25 августа 2021 09:45
Экономика
Российский кабмин объявил о продлении льготной программы «Семейная ипотека»
pixabay.com

Москва, 25 августа. Правительство России приняло решение о продлении программы «Семейная ипотека» до конца 2023 года.

Информацию об этом предоставила пресс-служба кабинета министров. Теперь кредит на покупку жилья или строительство дома по льготной ставке до 6% можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

«Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — указано в сообщении кабмина.

Чтобы обеспечить реализацию своего решения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей.

Кроме того, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин призвал российских девелоперов активнее продвигать программу льготной семейной ипотеки.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко накануне сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что за 2020-й год жилье подорожало в среднем на 15,5%, а с начала нынешнего — на 13%. Уравновесить цены можно за счет балансировки проса, ввода в строй новой недвижимости, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российский кабмин объявил о продлении льготной программы «Семейная ипотека»
кабмин ипотека правительство рф жилье Семейная ипотека
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru