Военные вертолеты сбросили 100 тонн воды на очаги природных пожаров под Самарой

Самара, 25 августа. Вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) сбросили более 100 тонн воды на очаги природного пожара в Самарской области.

Военные летчики в течение пяти часов беспрерывно осуществляли тушение пожара, совершив 34 слива воды. Кроме того, военнослужащие выполнили проливку очагов тления торфяных участков. В операции были задействованы более 110 военных Самарского гарнизона, 10 единиц колесной техники и вертолет Ми-8.

В Самарской области от пожаров пострадали несколько поселков. Огонь охватил территорию национального парка «Бузулукский Бор». Однако к настоящему моменту благодаря усилиям пожарных площадь возгорания сократилась в пять раз, до 15 гектаров. К борьбе с огнем подключена авиация МЧС и Минобороны РФ.