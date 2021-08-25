Первое осеннее похолодание нагрянуло на территорию Центральной России

Москва, 25 августа. Первые осенние заморозки зафиксированы на территории Центральной России, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики зафиксировали серьезное снижение среднесуточной температуры в некоторых регионах Центральной России. В частности, в Москве впервые за 82 дня температура воздуха не поднялась выше 10 градусов, добавил он.

«Кроме того, минимальная температура воздуха в Тверской области составила 0...−2 градуса», — пишет РИА Новости.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшее время на территории Карелии также прогнозируются заморозки. В период с 25 по 27 августа в республике ожидается значительное снижение температуры воздуха.

Не так давно ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков сообщал, что температура в Центральной России через несколько дней начнет понижаться. При этом в Краснодарском крае и Крыму остаток лета и сентябрь будут теплыми, сообщает «Ридус».