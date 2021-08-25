Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 09:57
09:56
Общество
Две больницы Петербурга вернутся к прежней работе после лечения пациентов с COVID-19
09:56
Политика
Украинцы оценили шутку Зеленского о Викторе Януковиче
09:53
Спорт
Хабиба Нурмагомедова попытались избить после турнира в Нижнем Новгороде
09:52
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавшую группу туристов в Хабаровском крае
09:52
Общество
Компания Warner Bros. официально объявила название новой «Матрицы»
09:48
Армия
Российские «неудержимые» ракеты впечатлили аналитиков EurAsian Times
09:47
Общество
Западные страны создадут фонд против действий России на Украине
09:45
Армия
Политолог Коновалов: новые корабли японских ВМС не способны угрожать России
09:43
Происшествия
Попавшим в огненное кольцо мордовским пожарным удалось выбраться
09:42
Общество
Лечение россиян с COVID-19 обойдется федеральному бюджету в 111 миллиардов рублей
Все новости

Первое осеннее похолодание нагрянуло на территорию Центральной России

  /   Обновлено: 25 августа 2021 09:37
Общество
Первое осеннее похолодание нагрянуло на территорию Центральной России
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Москва, 25 августа. Первые осенние заморозки зафиксированы на территории Центральной России, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптики зафиксировали серьезное снижение среднесуточной температуры в некоторых регионах Центральной России. В частности, в Москве впервые за 82 дня температура воздуха не поднялась выше 10 градусов, добавил он.

«Кроме того, минимальная температура воздуха в Тверской области составила 0...−2 градуса», — пишет РИА Новости.

По данным Гидрометцентра России, в ближайшее время на территории Карелии также прогнозируются заморозки. В период с 25 по 27 августа в республике ожидается значительное снижение температуры воздуха.

Не так давно ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков сообщал, что температура в Центральной России через несколько дней начнет понижаться. При этом в Краснодарском крае и Крыму остаток лета и сентябрь будут теплыми, сообщает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первое осеннее похолодание нагрянуло на территорию Центральной России
погода заморозки фобос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru