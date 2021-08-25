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ВСУ в течение суток дважды обстреляли ЛНР из крупнокалиберных пулеметов
Армия
ВСУ в течение суток дважды обстреляли ЛНР из крупнокалиберных пулеметов
Федеральное агентство новостей

Луганск, 25 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают грубо нарушать режим полного прекращения огня в Донбассе.

Согласно заявлению представителей Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 24 августа подразделения ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР из пулеметов крупного калибра и другого стрелкового вооружения

«За истекшие сутки (24 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК.

Данные о пострадавших и материальном ущербе в результате произведенных обстрелов уточняются. Ранее стало известно, что боец ВСУ уснул на посту и при смене караула случайно застрелил собственного командира.

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ЛНР всу обстрелы
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