Спасатели продолжают искать пропавших мужчин после схода селевого потока в Дагестане

Махачкала, 25 августа. В Республике Дагестан продолжаются поисково-спасательные работы в Гунибском и Левашинском районах региона после схода селевого потока.

Напомним, что 23 августа в результате схода селевого потока в Гунибском районе в ущелье Карадахская теснина без вести пропали двое жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Рано утром общая группировка в составе спасателей Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС региона приступила к поисковым работам. Задействованы кинологи и беспилотные воздушные средства. В поисках активно участвуют сотрудники полиции и местные жители. С аэропорта Махачкалы вылетел вертолет МЧС России Ми-8.

Также продолжают искать пропавших в Левашинском районе. Там в тот же день селевой поток унес автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились два человека, мать (1969 г.р.) и сын (2001 г.р.), и грузовую «газель» с 52-летним мужчиной внутри. Автомобиль был найден в 300 метрах от моста в селе Куппа, ниже по течению реки Казикумухское Койсу.