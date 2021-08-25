Западные страны создадут фонд против действий России на Украине

Западные страны создадут фонд против действий РФ на Украине
Канада, Великобритания, США, Швеция и Швейцария приняли решение о создании фонда для противодействия влиянию России на Украине. Соответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон. По словам политика, функционировать фонд начнет в декабре текущего года. Для запуска платформы планируется привлечь около 50 миллионов долларов. Такое значительное финансирование будет направлено на «инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов».
Британские дипломаты полагают, что работа фонда поможет повысить качество коммунальных услуг и увеличить доходы домашних хозяйств в южных и восточных районах Украины.
Отмечается, что западные страны также планируют объединить конфликтующие сообщества.
Разведка США не смогла установить причины появления COVID-19
Федеральное агентство новостей /
Американская разведка передала президенту Соединенных Штатов доклад о происхождении коронавируса. Как сообщается, четких заключений по поставленной проблеме в документе нет. Специалисты должны были узнать, передалась ли инфекция от животного к человеку или же распространение COVID-19 стало следствием утечки из лаборатории в Ухане. Однако исследование не дало никаких результатов. Напомним, 26 мая президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения коронавируса.
Взрыв на угольной шахте в Колумбии привел к гибели 11 человек
Global Look Press / Israel Chavez / ZUMAPRESS.com
В Колумбии в результате взрыва на угольной шахте скончалось 11 человек. Об инциденте стало известно во вторник 24 августа. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана и угольной пыли. Об этом сообщило местное Национальное радио Колумбии. На данный момент спасатели ведут поиски одного из шахтеров, работавшего на руднике в момент взрыва.
В России задержали браконьеров с крабами на сумму более 7 миллионов рублей
Невские Новости /
В Охотском море пограничники задержали рыболовецкое судно с незаконным уловом крабов на сумму более 7 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Уточняется, что на борту судна обнаружили около 1,5 тонны ракообразных. При этом разрешения на ловлю крабов у капитана судна не было. В отношении капитана возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».