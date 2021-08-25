Западные страны создадут фонд против действий России на Украине

Западные страны создадут фонд против действий РФ на Украине

Канада, Великобритания, США, Швеция и Швейцария приняли решение о создании фонда для противодействия влиянию России на Украине. Соответствующее заявление сделала заместитель министра иностранных дел Великобритании Венди Мортон. По словам политика, функционировать фонд начнет в декабре текущего года. Для запуска платформы планируется привлечь около 50 миллионов долларов. Такое значительное финансирование будет направлено на «инициативы по укреплению потенциала пострадавших от конфликта регионов».

Британские дипломаты полагают, что работа фонда поможет повысить качество коммунальных услуг и увеличить доходы домашних хозяйств в южных и восточных районах Украины.

Отмечается, что западные страны также планируют объединить конфликтующие сообщества.