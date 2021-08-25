Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 09:56
09:56
Политика
Украинцы оценили шутку Зеленского о Викторе Януковиче
09:53
Спорт
Хабиба Нурмагомедова попытались избить после турнира в Нижнем Новгороде
09:52
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавшую группу туристов в Хабаровском крае
09:52
Общество
Компания Warner Bros. официально объявила название новой «Матрицы»
09:48
Армия
Российские «неудержимые» ракеты впечатлили аналитиков EurAsian Times
09:47
Общество
Западные страны создадут фонд против действий России на Украине
09:45
Армия
Политолог Коновалов: новые корабли японских ВМС не способны угрожать России
09:43
Происшествия
Попавшим в огненное кольцо мордовским пожарным удалось выбраться
09:42
Общество
Лечение россиян с COVID-19 обойдется федеральному бюджету в 111 миллиардов рублей
09:34
Происшествия
Пакет с трупом младенца обнаружили у церкви в Гатчине
Все новости

Ребенок с обложки альбома Nirvana подал в суд на оставшихся в живых музыкантов группы

  /   Обновлено: 25 августа 2021 09:29
Общество
Ребенок с обложки альбома Nirvana подал в суд на оставшихся в живых музыкантов группы
youtube.com

Вашингтон, 25 августа. Спенсер Элден — тот самый младенец из бассейна с обложки альбома Nevermind — подал в суд на оставшихся в живых музыкантов группы Nirvana.

Мужчина считает, что все это время музыканты эксплуатировали его. Кроме того, по мнению Элдена, от обложки веет детской порнографией, а группа Nirvana нарушила федеральные законы США.

Американец считает себя жертвой коммерческих сексуальных действий. Он заявил, что навсегда потерял способность зарабатывать. Спенсер Элден также требует от музыкантов компенсаций за понесенный ущерб.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ребенок с обложки альбома Nirvana подал в суд на оставшихся в живых музыкантов группы
сша суд nirvana обложка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru