Вашингтон, 25 августа. Спенсер Элден — тот самый младенец из бассейна с обложки альбома Nevermind — подал в суд на оставшихся в живых музыкантов группы Nirvana.

Мужчина считает, что все это время музыканты эксплуатировали его. Кроме того, по мнению Элдена, от обложки веет детской порнографией, а группа Nirvana нарушила федеральные законы США.

Американец считает себя жертвой коммерческих сексуальных действий. Он заявил, что навсегда потерял способность зарабатывать. Спенсер Элден также требует от музыкантов компенсаций за понесенный ущерб.