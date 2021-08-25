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Ющенко разочаровался безапелляционной позицией Меркель по вступлению Украины в НАТО
Политика
Ющенко разочаровался безапелляционной позицией Меркель по вступлению Украины в НАТО
wikipedia.org  /  Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Киев, 25 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с экс-президентом Украины Виктором Ющенко шокировала украинского лидера тем, что отклонила инициативу вступления страны в НАТО.

Переговоры между Ющенко и Меркель о вступлении государства в Альянс прошли в 2008 году в столице Румынии. По словам экс-гаранта, это был краткий, емкий и разочаровывающий разговор.

«Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО», – поделился Ющенко.

Политик также отметил, что в момент, когда украинская делегация зашла в зал для проведения переговоров, тогдашний президент Франции Николя Саркози вышел из помещения. Ющенко сетовал, что французский лидер «не захотел общаться» на эту тему.

Идею о том, что Украине не место среди стран Североатлантического альянса разделяет и бывший премьер государства Николай Азаров. Политик заявил, что шествовавшие по Крещатику иностранные солдаты являются позором для Киева.

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Ангела Меркель Виктор Ющенко нато
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