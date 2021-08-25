Канье Уэст планирует изменить свое имя в документах на псевдоним «Йе»

Лос-Анджелес, 25 августа. Популярный рэпер Канье Уэст обратился с иском в суд Лос-Анджелеса для смены имени на свой сценический псевдоним. Об этом сообщил журнал Variety.

Американский певец хочет поменять данные своих документов. В его планах находится смена имени Канье Омари Уэста на «Йе». Такое решение он объяснил личными причинами. Местные издания отмечают, что для законного согласования подобных перемен знаменитости потребуется получить подпись судьи в поданном заявлении и опубликовать свое новое имя в нескольких местных газетах.

Канье Уэст достаточно часто привлекает внимание общественности своими поступками. Недавно он опубликовал в социальных сетях домашний адрес канадского музыканта Дрейка. Таким образом он отомстил своему давнему обидчику.