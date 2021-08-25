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Реформа российского футбола: лимит легионеров, бюджеты клубов и академии
Спорт
Реформа российского футбола: лимит легионеров, бюджеты клубов и академии
instagram.com  /  @TeamRussia

Российский футбольный союз (РФС) разослал футбольным клубам письма с предложениями по развитию футбола в России. В частности, в письме речь шла и о возможной отмене лимита на легионеров. Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

Действительно ли нужно отменить лимит на легионеров и позволить богатым клубам покупать футболистов в неограниченных количествах? Правы ли те, кто говорит, что в этом случае у России не будет достойной национальной сборной? Может ли Россия воспитывать профессионалов в своих футбольных академиях?

На эти и другие вопросы ответит публицист, спортивный журналист Константин Осипов в студии медиацентра «Патриот».

Брифинг Константина Осипова состоится в среду, 25 августа, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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футбол россия
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