Автосохранение паролей в браузере увеличивает риск взлома злоумышленниками

Москва, 25 августа. Многие пользователи сохраняют пароли от различных сайтов в браузере. Однако такой подход увеличивает риск взлома со стороны злоумышленников.

Различные сохраненные данные в интернете записываются в специальном файле, передает РИА Новости. Любой киберпреступник может получить к ним доступ с помощью распространенных вирусов. Об этом рассказал директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

«В браузере можно хранить учетные данные только от малозначимых сервисов. При этом важно, чтобы они не совпадали с данными для авторизации ни в одном другом более критичном аккаунте», — объяснил специалист.

Мошенники стали чаще взламывать не только различны сайты, но и портал «Госуслуг». Об этом свидетельствуют данные производителя систем борьбы с утечками DeviceLock.