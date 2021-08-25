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Парковки, запрет на тонировку и камеры без маркировки — что ждет водителей в России

  /   Обновлено: 25 августа 2021 09:50
Общество
Парковки, запрет на тонировку и камеры без маркировки — что ждет водителей в России
комитет по транспорту  / 

Почему в Петербурге так неудобно реализована процедура оплаты платных парковочных мест? Почему депутаты федерального парламента собираются отменить запрет на тонировку? Правда ли, что с лета 2021 года в России больше не будут обозначать специальными знаками видеокамеры, регистрирующие нарушения ПДД? Когда будет решена проблема электросамокатов и других гаджетов?

Об этих и других проблемах и путях их решения в студии пресс-центра «Патриот» расскажут:

Алексей Цивилев, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз пешеходов России», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва.

Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Пресс-конференция состоится в среду, 25 августа, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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