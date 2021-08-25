Forbes обновил рейтинг богатейших женщин России

Москва, 25 августа. Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин, живущих в Российской Федерации. Первую позицию списка возглавила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Общий капитал основательницы магазина аналитики издания оценили в 13 миллиардов долларов. На вторую строчку издание поставило предпринимательницу, вдову экс-градоначальника столицы Сергея Лужкова Елену Батурину. Третью позицию занимает одна из владелиц «Черкизово» Лидия Михайлова.

Одна из владелиц в сети «Светофор» Валентина Шнайдер также вошла в первые 25 богатейших женщин страны. Ее состояние оценили в 650 миллионов долларов.

Ранее аналитики издания Forbes составили рейтинг самых богатых звезд в России. Первую строчку занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.