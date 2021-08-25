Царь зверей поселился в одной из квартир Урюпинска

Урюпинск, 25 августа. Жители Урюпинска перепутали саванну с собственной квартирой и поселили в ней льва. Дикое животное сразу заметили местные жители.

Одна женщина увидела, что перед окном первого этажа бегает группа детей и бьет по стеклу палками. Она хотела сделать замечание, однако, подойдя ближе, увидела за окном самого настоящего льва.

«Дети такого возраста, которые уже могут выходить на площадку без родителей. Палками они били по окну на первом этаже. Дразнили льва!», — рассказал она.

Местные жители обеспокоены. Лев сидит на окне первого этажа, где нет металлических решеток, поэтому существует угроза жизни детям. Также люди выразили недовольство условиями содержания экзотического животного. На разговор с живодерами люди так не осмелились выйти.

Если и содержать таких диких животных, то только в специально отведенных для этого местах, а не в квартире. Ярким примером правильного подхода к уходу за дикими животными является приморский зоопарк «Белый лев». Недавно там уже второй раз за сезон разродилась Дальневосточная лесная кошка Забава, занесенная в Красную книгу.