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Московские власти продолжают реконструкцию 15 местных прудов

  /   Обновлено: 25 августа 2021 08:16
Общество
Московские власти продолжают реконструкцию 15 местных прудов
pixabay.com

Москва, 25 августа. Власти Москвы провели реконструкцию 12 местных прудов, однако в дальнейшем им предстоит обустроить 15 столичных водоемов.

Проект включает в себя модернизацию береговых укреплений, очищение дна от ила и создание постоянного поддерживания уровня воды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что пруды являются важной частью города. Из-за этого специалисты систематически проводят проверки состояния местных водоемов, выявляют проблемы и проводят строительные работы.

Программа по благоустройству города также прошла на территории петербургских парков. Работу местных властей оценили жители Северной столицы. Они отметили, что модернизация была произведена на «отлично».

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