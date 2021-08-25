Московские власти продолжают реконструкцию 15 местных прудов

Москва, 25 августа. Власти Москвы провели реконструкцию 12 местных прудов, однако в дальнейшем им предстоит обустроить 15 столичных водоемов.

Проект включает в себя модернизацию береговых укреплений, очищение дна от ила и создание постоянного поддерживания уровня воды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что пруды являются важной частью города. Из-за этого специалисты систематически проводят проверки состояния местных водоемов, выявляют проблемы и проводят строительные работы.

Программа по благоустройству города также прошла на территории петербургских парков. Работу местных властей оценили жители Северной столицы. Они отметили, что модернизация была произведена на «отлично».